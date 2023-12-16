Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

С сочных лугов на остатки прошлогоднего сена Именно так можно охарактеризовать приятную метаморфозу (приятную, ибо СПРАВЕДЛИВУЮ) внезапно приключившуюся с гражданином Чхартишвили Григорием Шалвовичем и Зильбертрудом Дмитрием Львовичем.