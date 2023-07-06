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Попавшая под следствие Надежда Скороспелова вернётся на пост мэра Киржача

Попавшая под следствие Надежда Скороспелова вернётся на пост мэра Киржача

Суд отменил решение о временном отстранении Надежды Скороспеловой от должности главы Киржача.5 июля Владимирский областной суд отменил решение Киржачского городского суда о временном отстранении Надежды Скороспеловой от должности главы Киржача.

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