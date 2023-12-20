Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам

Страны НАТО И ЕС игнорируют возможность попадания оружия, переданного Украине, к экстремистам. Об этом 20 декабря в интервью «РИА Новости» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.