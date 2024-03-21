Ракова: Многодетные семьи будут автоматически получать электронное удостоверение льготного статуса

Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьиПо информации заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, многодетные семьи в столице будут автоматически получать электронное удостоверение своего льготного статуса.
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