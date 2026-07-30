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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс не требовал от «Голден Стэйт» конкретных усилений состава

«Уорриорз» не получали от Леброна Джеймса или его агента Рича Пола конкретных требований по усилению состава в обмен на согласие форварда перейти в команду.

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