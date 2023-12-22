Ваш стиль в одежде заложен в ваших чертах лица. Если вы когда-нибудь задавали себе вопрос "А что же сделает меня стильной?", то ответ на него достаточно прост — посмотрите на себя в зеркало! Посмотрите внимательно, какая стилистическая особенность есть в вас, которая подскажет вам, как выйти на ваш индивидуальный стиль? В качестве примера хочу привести […] Сообщение А вы умеете видеть красоту и стиль в себе или просто вещи покупаете? появились сначала на Дзен дневник.