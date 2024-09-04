В Госдуме заявили об отсутствии планов по принудительной блокировке YouTube в России

https://fine-news.ru/v-gosdume-zajavili-ob-otsutstvii-planov. Депутат Немкин: принудительная блокировка YouTube в России не рассматривается Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил об отсутствии планов по принудительной блокировке видеохостинга YouTube в России.