Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Почему не используется патент природы"" - семечка клёна, которое аккуратно опускается в режиме авторотации ? Ведь это...Физики создали но...
  • sorsw
    Мощными аллергенами отравим всю пищу! - это, видимо, один из лозунгов глобалистов в деле наибыстрейшего уничтожения "..."Ешь, не бойся, э...
  • Владимир Алтайцев
    Так  Нобелевский комитет  давно  от США  зависит.Потому-то  нобеленвских лауреатов  больше  всего  из  США, а  из ССС...Болтон: Трамп доб...

В России предупредили Украину о последствиях продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетики

В России предупредили Украину о последствиях продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетики

Россия выполняет договоренности о запрете ударов по энергетике, но из-за действий Украины Москва имеет право на ответ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Хохлы однозначно готовят провокацию на Пасху,надо быть во всеоружии.
Ответить
18 час.
Сергей Чернов
А Васька слушает да ест и так постоянно .
Ответить
18 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Что мы все показываем ес какие мы ПРАВИЛЬНЫЕ! Насрать! Нужно делать свое дело и не смотреть кто чё скажет! Пошли все нафиг! Хватит!
Ответить
8 час.
наверх