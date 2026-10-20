Жители приграничного села Голосница опубликовали видеокадры, на которых обвиняют украинских пограничников в попытке утопить мужчину и применении силы против силовиков.
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