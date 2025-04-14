Раненного при атаке ВСУ пса не пустили в поезд до Петербурга

Собака по кличке Бутуз пострадала от осколков при взрыве украинского дрона в Белгородской области. Пса хотели перевезти в Петербург на реабилитацию, но его отказались взять на поезд, сообщил Telegram-канал Baza.
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