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"Запевай, нелегал!": хит "Матушка земля" объявили гимном депортации

"Запевай, нелегал!": хит "Матушка земля" объявили гимном депортации

Русский Колоколъ Назван ТОП регионов России по числу детей мигрантов: по иностранцу в каждый класс! Petrov Sergey/news.

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Комментарии
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Сергей Овчинников
Ты дура? Президент не занимается &quot;ефрейторскими&quot; вопросами! Читай Конституцию! Там расписаны обязанности Президента! Он не должен разбираться с каждым Абдулой.
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15 час.
Виктор Борисов
И   Вообще.....он НИКОМУ И НИЧЕГО!!!!  НЕ ДОЛЖЕН!!!!
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15 час.
Анатолий
Для чего пишут,что &quot;....А если этих детей не зачислять в школы? Будет еще хуже. Регион получит 44 с половиной тысячи потенциальных членов этнических уличных банд....&quot; Это что?! Оправдание своей слабости перед засильем мигрантов??? А  что,спросить не у кого,почему они оказались на просторах России? Или лоббистов много развелось,которые живут за счет подаяний этих мигрантов?
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32 мин.
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