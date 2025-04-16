Русский Колоколъ Назван ТОП регионов России по числу детей мигрантов: по иностранцу в каждый класс! Petrov Sergey/news.
"Запевай, нелегал!": хит "Матушка земля" объявили гимном депортации
Комментарии
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Сергей Овчинников
Ты дура? Президент не занимается "ефрейторскими" вопросами! Читай Конституцию! Там расписаны обязанности Президента! Он не должен разбираться с каждым Абдулой.
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15 час.
Виктор Борисов
И Вообще.....он НИКОМУ И НИЧЕГО!!!! НЕ ДОЛЖЕН!!!!
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15 час.
Анатолий
Для чего пишут,что "....А если этих детей не зачислять в школы? Будет еще хуже. Регион получит 44 с половиной тысячи потенциальных членов этнических уличных банд...." Это что?! Оправдание своей слабости перед засильем мигрантов??? А что,спросить не у кого,почему они оказались на просторах России? Или лоббистов много развелось,которые живут за счет подаяний этих мигрантов?
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32 мин.
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