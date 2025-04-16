"Запевай, нелегал!": хит "Матушка земля" объявили гимном депортации

Анатолий

Для чего пишут,что "....А если этих детей не зачислять в школы? Будет еще хуже. Регион получит 44 с половиной тысячи потенциальных членов этнических уличных банд...." Это что?! Оправдание своей слабости перед засильем мигрантов??? А что,спросить не у кого,почему они оказались на просторах России? Или лоббистов много развелось,которые живут за счет подаяний этих мигрантов?