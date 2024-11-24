Обновление ядерной доктрины РФ это один из ответов на безрассудные действия Запада, усиливающего напряженность вокруг Украины.
Песков: Путину приходится отвечать на безрассудные шаги Запада
Комментарии
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Сергей Лобачев
Хорошо бы в выступлении Путина была бы фраза типа "Наша разведка выясняет принадлежность спецов какой страны помогал пускам ракет по Российской территории." Фраза не к чему не обязывает и никаких секретов не разглашает, Но. Представляете какой перерасход памперсов у некоторых случился бы.
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