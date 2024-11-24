Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: Путину приходится отвечать на безрассудные шаги Запада

Песков: Путину приходится отвечать на безрассудные шаги Запада

Обновление ядерной доктрины РФ это один из ответов на безрассудные действия Запада, усиливающего напряженность вокруг Украины.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
Хорошо бы в выступлении Путина была бы фраза  типа &quot;Наша разведка выясняет принадлежность спецов какой страны помогал пускам ракет по Российской территории.&quot; Фраза не к чему не обязывает и никаких секретов не разглашает, Но. Представляете какой перерасход памперсов у некоторых случился бы.
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