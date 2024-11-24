Песков: Путину приходится отвечать на безрассудные шаги Запада

Сергей Лобачев

Хорошо бы в выступлении Путина была бы фраза типа "Наша разведка выясняет принадлежность спецов какой страны помогал пускам ракет по Российской территории." Фраза не к чему не обязывает и никаких секретов не разглашает, Но. Представляете какой перерасход памперсов у некоторых случился бы.