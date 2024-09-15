Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.
Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?
Комментарии
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Наталья Волкова
Что то не очень заметно уменьшение количества таджиков. Их еще больше, замотанные женщины в магазинах кассирами трудятся, в аптеках аптекарями, в кафе- поварами.их дети наводнили детские сады , школы. А мужчины бизнес ладят и свои порядки устанавливают. Хорошо живем!А Госдума все думает, как бы сделать так, что б и овцы были целы и волки сыты
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13 час.
Юрий Селиванов
Да уж, помню времена когда участковый вместе с дружинниками посещал маргиналов с вопросом, -когда на работу устроишься. И порядок был, с занятостью, реальный. Потому что маргинал это гримаса капитализма показывающая всему социуму, но самое печальное подрастающему поколению в частности, - могу не работать и жить как хочу. В этой связи, ещё раз, нам гастарбайтеры ненужны, нам своего трудового ресурса достаточно.
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8 час.
Н
Наталья
Вот то-то и оно, что строят себе дома на нашей территории. И самая главная беда и главный вопрос: " За какие деньги?". А ведь по большей части они не работают на предприятиях,не платят налоги, а деньги для осваивания территории России, прямо в путь. А мы, коренное население, горбатимся, увеличиваем ВВП страны, а рядом с нами чужаки прямо-таки цветут пышным цветом. Доколи? Или кто-то жаждет спровоцировать бунты? Только при превосходящем засилье чужеродных пришельцев, наглых и вороватых, ещё не известно, кто кого переборет.
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2 час.
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