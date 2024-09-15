ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Молодцы Котенок и Стешин!!! 👍👍 Действительно, назовите хоть один случай, чтобы наш славянин приставал к русской! Да...Кто подставил бое...
  • Алатырка
    Ну с Поповым понятно - те, кому он неугоден - оклеветали и попытались посадить. А с Алаутдиновым - кто его заставлял ...Кто подставил бое...
  • Nata
    Кому-то очень надо скомпраметировать еще одного боевого генерала. Независимо от национальности пытаются в период боев...Кто подставил бое...

Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Волкова
Что то не очень заметно уменьшение количества таджиков. Их еще больше, замотанные женщины в магазинах кассирами трудятся, в аптеках аптекарями, в кафе- поварами.их дети наводнили детские сады , школы. А мужчины бизнес ладят и свои порядки устанавливают. Хорошо живем!А Госдума все думает, как бы сделать так, что б и овцы были целы и волки сыты
Ответить
13 час.
Юрий Селиванов
Да уж, помню времена когда участковый вместе с дружинниками посещал маргиналов с вопросом, -когда на работу устроишься. И порядок был, с занятостью, реальный. Потому что маргинал это гримаса капитализма показывающая всему социуму, но самое печальное подрастающему поколению в частности, - могу не работать и жить как хочу. В этой связи, ещё раз, нам гастарбайтеры ненужны, нам своего трудового ресурса достаточно.
Ответить
8 час.
Н
Наталья
Вот то-то и оно, что строят себе дома на нашей территории. И самая главная беда и главный вопрос: &quot; За какие деньги?&quot;. А ведь по большей части они не работают на предприятиях,не платят налоги, а деньги для осваивания территории России, прямо в путь. А мы, коренное население, горбатимся, увеличиваем ВВП страны, а рядом с нами чужаки прямо-таки цветут пышным цветом. Доколи? Или кто-то жаждет спровоцировать бунты? Только при превосходящем засилье чужеродных пришельцев, наглых и вороватых, ещё не известно, кто кого переборет.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх