Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Наталья Волкова Что то не очень заметно уменьшение количества таджиков. Их еще больше, замотанные женщины в магазинах кассирами трудятся, в аптеках аптекарями, в кафе- поварами.их дети наводнили детские сады , школы. А мужчины бизнес ладят и свои порядки устанавливают. Хорошо живем!А Госдума все думает, как бы сделать так, что б и овцы были целы и волки сыты

Юрий Селиванов Да уж, помню времена когда участковый вместе с дружинниками посещал маргиналов с вопросом, -когда на работу устроишься. И порядок был, с занятостью, реальный. Потому что маргинал это гримаса капитализма показывающая всему социуму, но самое печальное подрастающему поколению в частности, - могу не работать и жить как хочу. В этой связи, ещё раз, нам гастарбайтеры ненужны, нам своего трудового ресурса достаточно.