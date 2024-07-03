Депутат Мосгордумы Перфилова провела круглый стол «Дорога в школу» с привлечением специалистов ЦОДД

Круглый стол помог привлечь внимание к вопросам безопасности около учебных учреждений Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова организовала круглый стол по обеспечению безопасности на подходах к образовательным учреждениям с привлечением специалистов столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), где обсудили вопросы необходимости установки дорожных знаков, дорожных неровностей, прокладки тротуарных дорожек и нанесения разметки вблизи образовательных учреждений, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».