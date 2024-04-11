В России будут производить оборудование для горнолыжных курортов

Минпромторг, регионы и курорты займутся вопросами обеспечения туристической отрасли российским оборудованием, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках I всероссийского горнолыжного форума объектов индустрии гостеприимства "Сила гор.
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