Президент Межрегиональной общественной организации «Футбольный союз «Приволжье», член исполкома РФС Владимир Афанасьев прокомментировал коррупционный скандал, связанный с самарскими «Крыльями Советов» и судьями.
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