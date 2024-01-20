Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России

© РИА Новости . Владимир Трефилов ДенисРудометов Главная задача России по отношению к Украине — это безопасность, а не территории, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.