Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России

© РИА Новости . Владимир Трефилов ДенисРудометов Главная задача России по отношению к Украине — это безопасность, а не территории, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.
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