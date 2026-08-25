Arcus запускает токенизированные бессрочные позиции в Robinhood Chain

Децентрализованная биржа Arcus, созданная стоящей за dYdX командой, запустила в Robinhood Chain протокол, который конвертирует бессрочные фьючерсные позиции в переводимые токены ERC-20 и позволяет использовать токенизированные акции в качестве залога для торговли с кредитным плечом.