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Генерал Соболев призвал отправлять всю молодёжь РФ на военные сборы длительностью полгода

Генерал Соболев призвал отправлять всю молодёжь РФ на военные сборы длительностью полгода

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что вся российская молодёжь должна проходить обязательные военные сборы длительностью полгода.

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