Глава Россельхознадзора про качество кормов: «Коты обидятся»

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пошутил насчет качества кормов для домашних животных. Напомним, в 2020-м Россельхознадзор ввел ограничения на импорт корма для животных из-за нарушений в продукции.
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