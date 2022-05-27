Политех и ведущий институт Сирии HIAST договорились о сотрудничестве

Запланированы программы совместной магистратуры и аспирантуры, а также реализация научных проектов. Петербургский Политех и сирийский Высший институт прикладных наук и технологий подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, передаёт ТАСС.
Запланированы программы совместной магистратуры и аспирантуры, а также реализация научных проектов. Петербургский Политех и сирийский Высший институт прикладных наук и технологий подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, передаёт ТАСС.
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