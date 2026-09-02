Әтнә районы укучылары гарәп телен өйрәнә башлаячаклар

Татарстанның Әтнә районында укучылар бу уку елыннан гарәп телен өйрәнә башлаячаклар. Бу хакта район башлыгы Рөстәм Хисамиев ТР мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Камил Сәмигуллин белән очрашу вакытында сөйләде, дип хәбәр итә республика мөфтиятенең матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым