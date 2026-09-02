НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Әтнә районы укучылары гарәп телен өйрәнә башлаячаклар

Әтнә районы укучылары гарәп телен өйрәнә башлаячаклар

Татарстанның Әтнә районында укучылар бу уку елыннан гарәп телен өйрәнә башлаячаклар. Бу хакта район башлыгы Рөстәм Хисамиев ТР мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Камил Сәмигуллин белән очрашу вакытында сөйләде, дип хәбәр итә республика мөфтиятенең матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым