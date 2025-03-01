Рубио назвал Трампа единственным человеком, кто пытается достичь мира на Украине

Global Look Press/Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos Госсекретарь США Марко Рубио назвал американского президента Дональда Трампа единственным человеком на планете, кто активно пытается завершить украинский конфликт, и призвал поддержать его в этом.
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