Митрополит Антоний: Пасха дарит нам уверенность в том, что зло никогда не победит добро

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) заявил, что Пасха даёт уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене.
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