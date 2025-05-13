Главы МИД Китая и Бразилии поддержали прямые переговоры Москвы и Киева

Руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и его бразильский коллега Мауру Виейра обсудили в Пекине конфликт на Украине и поддержали прямые переговоры между Москвой и Киевом.
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