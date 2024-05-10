Парламентарий Константинов: петиция на сайте Зеленского - сигнал истощения ВСУ

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения украинских войск.
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