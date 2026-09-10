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Рязанские новости

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В суде по делу трёх рязанских журналистов ознакомились с видеозаписью передачи денег

В суде по делу трёх рязанских журналистов ознакомились с видеозаписью передачи денег

10 сентября в Советском районном суде Рязани продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении главного редактора «Вид Сбоку» Константина Смирнова, бывшего главного редактора «Новая газета - Рязань» Алексея Фролова и экс-главреда РЗН.

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