Ефимов: для реализации МаИП Москва предоставила более 9 гектаров в ЮВАО

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в прошлом году правительство столицы предоставило инвесторам и застройщикам восемь земельных участков на территории Юго-Восточного административного округа.
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