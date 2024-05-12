Врачи районных больниц Поморья начали проводить тромболизис пациентам с инсультом

Этот метод стал доступен в регионах благодаря обучению специалистов и установке необходимого оборудованияГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале отметил, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остаётся приоритетным направлением в здравоохранении.
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