Врачи районных больниц Поморья начали проводить тромболизис пациентам с инсультом

Этот метод стал доступен в регионах благодаря обучению специалистов и установке необходимого оборудованияГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале отметил, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остаётся приоритетным направлением в здравоохранении.