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На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ

На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ

Воевать за Украину пойдут не более 10–20% ее 18-летних граждан, рассказали жители страны. Их высказывания приводит 9 марта РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

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