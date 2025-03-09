На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ

Воевать за Украину пойдут не более 10–20% ее 18-летних граждан, рассказали жители страны. Их высказывания приводит 9 марта РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
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