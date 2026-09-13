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Царьград

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Шеф-повар Пискунов: до революции шарлотку делали из хлебных сухарей

Шеф-повар Пискунов: до революции шарлотку делали из хлебных сухарей

Привычный сегодня рецепт пирога появился лишь в советское время.Дореволюционная шарлотка представляла собой пирог из хлебных сухарей, порой даже ржаных, а знакомый нам вариант рецепта возник только в советскую эпоху, поведал шеф-повар и автор книг об истории кулинарии Влад Пискунов.

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