Бутылку виски продали на аукционе Sotheby’s за рекордные $2,7 млн

Предпродажная оценка виски составляла от £750 тыс. до £1,2 млн.фото: unsplash.com/@novantino--> На аукционе Sotheby’s в Лондоне за рекордные $2,7 млн (£2,2 млн) была продана бутылка шотландского виски Macallan 1926 года.