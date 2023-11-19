Бутылку виски продали на аукционе Sotheby’s за рекордные $2,7 млн

Предпродажная оценка виски составляла от £750 тыс. до £1,2 млн.фото: unsplash.com/@novantino--> На аукционе Sotheby’s в Лондоне за рекордные $2,7 млн (£2,2 млн) была продана бутылка шотландского виски Macallan 1926 года.
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