Песков: Литва размещением ядерного оружия провоцирует большую опасность

Литва не осознает, что, размещая у себя ядерное оружие, она провоцирует большую угрозу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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