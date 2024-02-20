В сети появился геймлей Ахерон из Honkai: Star Rail, а также информация о навыках и с...

В сети появился геймлей Ахерон из Honkai: Star Rail, а также информация о навыках и способностяхВ сети появились видеоролики, в которых демонстрируется игровой процесс Ахерон — одного из персонажей Honkai: Star Rail, который появится в игре в будущих обновленияхЧитать дальше → источник.