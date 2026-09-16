Реальные проблемы российских дальнобойщиков в 2026 году — простои, расходы и выгорание

Работа дальнобойщика в России в 2026 году связана не только с длительными рейсами, но и с постоянными простоями, ростом эксплуатационных расходов и высокой психологической нагрузкой.
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