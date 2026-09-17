В рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" вошли представители 19 направлений

Ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» представила Ассоциация менеджеров. Презентация состоялась 17 сентября на площадке ММПЦ «Россия сегодня», сообщили организаторы.
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