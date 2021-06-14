Торги на Мосбирже стартовали с небольшого укрепления курса рубля

Российский рубль в ходе торгов на Мосбирже укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, а также из-за спроса инвесторов на рисковые активы в ожидании встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».