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Торги на Мосбирже стартовали с небольшого укрепления курса рубля

Торги на Мосбирже стартовали с небольшого укрепления курса рубля

Российский рубль в ходе торгов на Мосбирже укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, а также из-за спроса инвесторов на рисковые активы в ожидании встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

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