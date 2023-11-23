Нажали на тормоз: как суд спровоцировал бюджетный кризис в Германии

Германия переживает бюджетный кризис: в финансах страны образовалась дыра в €60 млрд. Всё дело в Конституционном суде ФРГ, который запретил использовать «запасы» прав на заимствования, сохранившиеся со времен пандемии и сопутствовавшей ей антикризисной программы, для финансирования текущего дефицита.