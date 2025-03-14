Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде

Во Владимирской области 14 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Владимирские синоптики сообщают, что 14 марта столбик термометра днём остановится на отметке от +13 до +18 градусов по Цельсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)