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Владимирские новости

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Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде

Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде

Во Владимирской области 14 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Владимирские синоптики сообщают, что 14 марта столбик термометра днём остановится на отметке от +13 до +18 градусов по Цельсию.

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