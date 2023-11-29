Российские ученые выяснили, как грибной яд работает против бактерий

В результате последнего исследования, проведенного группой ученых, был раскрыт механизм антибактериального действия глиотоксина – антибиотика, выпускаемого определенными грибами, которые произрастают в почве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии