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Русские козыри для ВСУ: Штурмовики группы "Север" задали Сырскому нерешаемую задачу

Русские козыри для ВСУ: Штурмовики группы "Север" задали Сырскому нерешаемую задачу

Фото: globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian PreСегодня 2K прочитали В то время как спикеры ВСУ рассказывают в интервью иностранным изданиям о том, что якобы сумели остановить наступление армии России под Харьковом.

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