В два раза меньше: в Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине

В американском Конгрессе готовят новый закон о помощи Украине. Об этом сообщил телеканал CNN. В опубликованном материале говорится, что республиканцы в палате представителей выступили с инициативой выделить Киеву и другим союзникам США 66 миллиардов долларов.
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