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Врач рассказала о последствиях для здоровья из-за промокших ног

Врач рассказала о последствиях для здоровья из-за промокших ног

Промокшие ноги могут не только доставить человеку дискомфорт, но и стать причиной некоторых заболеваний, в том числе грибковой инфекции, рассказала «Известиям» 7 марта врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева.

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