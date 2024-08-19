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ВСУ разбили последний мост в Глушковском районе и перебрасывают новые войска под Курск. Что известно о боях в регионе?

ВСУ разбили последний мост в Глушковском районе и перебрасывают новые войска под Курск. Что известно о боях в регионе?

В Курской области продолжаются бои на нескольких направлениях. По данным российской стороны, ВСУ передислоцируются для атаки в новом участке, под Курск перебрасывают дополнительные силы с другого участка фронта.

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Комментарии
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Traveller
Когда бои идут на их территории, то это, понятное дело, СВО. Но когда враг напал на Россию, то это уже ВОЙНА. Почему тогда самизнаетекто едет в Азербайджан, а не объявляет ВОЙНУ?
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21 час.
Владимир Самборский
У хохлов еще много мужиков для армии,так что истощения,о котором постоянно говорят военкоры,говорить еще рано. А вот то,что они бьют по мостам и для нас возникают проблемы - это естественно для войны. А вот почему наши не бьют по их мостам - совершенно не понятно! Поступление техники и резервов сразу сдуется!
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19 час.

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