ВСУ разбили последний мост в Глушковском районе и перебрасывают новые войска под Курск. Что известно о боях в регионе?

В Курской области продолжаются бои на нескольких направлениях. По данным российской стороны, ВСУ передислоцируются для атаки в новом участке, под Курск перебрасывают дополнительные силы с другого участка фронта.
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