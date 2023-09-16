В нашей стране развивается любопытный феномен непубличных памятников. Установить монумент не на городской площади, а на частной, закрытой территории предприятия или учреждения проще, для этого не требуется трудных согласований, не нужно узнавать мнение жителей.
ЗАЧЕМ ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРИШЕЛ В ЯСЕНЕВО
Комментарии
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ЛВ
Лариса Воробьева
Памятник Дзержинскому на Лубянке должен стоять. Это несомненно. Это наша история. Почему в тех же странах Запада памятники не сносят, они стоят веками, а мы пытаемся стереть их с лица земли? И Сталину тоже памятники должны стоять. Эти люди создали государство из руин. Равных ему по социальной значимости не было никогда, нет и, наверное, не будет. А те, кто сносит памятники им ничтожны! Кто они такие? Чем они прославили себя? Развалили то, что было построено?
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