They began to shoot down: at an altitude of 10 km, an AFU balloon carrying a drone was destroyed

A Russian interceptor drone destroyed an AFU balloon carrying a UAV with a Starlink module. This was announced today, October 6, by the Ministry of Defense of the Russian Federation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым