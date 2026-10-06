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The Eurasia Daily news agency

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They began to shoot down: at an altitude of 10 km, an AFU balloon carrying a drone was destroyed

They began to shoot down: at an altitude of 10 km, an AFU balloon carrying a drone was destroyed

A Russian interceptor drone destroyed an AFU balloon carrying a UAV with a Starlink module. This was announced today, October 6, by the Ministry of Defense of the Russian Federation.

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