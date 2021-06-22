Народные Новости

418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Вспомнят ещё не раз и про СССР, и про Ленина, и про то, как "под оккупацией" мучились, будучи республикой Советского ...Киев отказался от...
  • Надежда Новопашина
    Не может, а ДОЛЖНА навсегда покинуть эту вшивую организацию!!!! Нечего бюджетные деньги зря тратить!Скандал в ОБСЕ: Р...
  • Игорь Лучник
    Какие люди уходят. Большая потеря для России. К нему точно не подходит----незаменимых нет. Светлая память!!!Внук Владимира Ме...

Новая федеральная программа развития технологий нейроинтерфейсов появится в России

Новая федеральная программа развития технологий нейроинтерфейсов появится в России

В работе задействованы специалисты МГУ и РАН, пишет "Коммерсантъ". Ее стоимость составляет 54 млрд рублей.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Konstantin Петров
Прямая передача данных с внешних устройств, это значит телевизор уже будет не нужен. Киселев и Соловьев будет жить в Вашей голове постоянно, а законы и указы ЕР будут непосредственно загружаться в мозг. Удобно. А мультики будут показывать по вечерам?

Картина дня

наверх