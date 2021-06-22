Новая федеральная программа развития технологий нейроинтерфейсов появится в России

Народные НовостиНовая федеральная программа развития технологий нейроинтерфейсов появится в России В работе задействованы специалисты МГУ и РАН, пишет "Коммерсантъ". Ее стоимость составляет 54 млрд рублей.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровПрямая передача данных с внешних устройств, это значит телевизор уже будет не нужен. Киселев и Соловьев будет жить в Вашей голове постоянно, а законы и указы ЕР будут непосредственно загружаться в мозг. Удобно. А мультики будут показывать по вечерам?Комментировать
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