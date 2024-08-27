Володин объяснил связь между выборами в США и задержанием Дурова

В преддверии выборов президента США главе Белого дома Джо Байдену важно взять Telegram под контроль. Такое мнение 27 августа в соцсетях выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
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