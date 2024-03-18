Аналитик рассказал, как рубль укрепит позиции

Рубль попытается улучшить позиции, пара доллар/рубль в ходе сегодняшней сессии может отступить ниже 92,5 рубля, а в рамках недели сделать существенный шаг к поддержке на уровне 90 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.