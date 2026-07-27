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Царьград

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Андрей Марочко сообщил о 10,1 тыс. потерь ВСУ за неделю

Андрей Марочко сообщил о 10,1 тыс. потерь ВСУ за неделю

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на прошлой неделе потери ВСУ составили 10,1 тыс. солдат. Российская группировка "Восток" нанесла значительный урон в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив тысячу военных единиц противника.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
...утилизация врага- богоугодное дело, нет врага-нет проблем...
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1 м.