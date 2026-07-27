Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на прошлой неделе потери ВСУ составили 10,1 тыс. солдат. Российская группировка "Восток" нанесла значительный урон в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив тысячу военных единиц противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии